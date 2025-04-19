Где в Донецкой области войска РФ наращивают логистику и готовятся к новому штурму

Российские войска продолжают укрепляться в Калиново на Донетчине: заводят туда пехоту, налаживают логистику и связь, а также готовятся к штурмовым действиям в сторону Старой Николаевки и трассы на Константиновку. Об этом пишет аналитический проект DeepState.



По словам украинских военнослужащих, в этом районе зафиксировано интенсивное применение российских дронов. На участок переброшены экипажи БПЛА, ранее задействованные в боях на Курской дуге. Войска РФ пытаются нарушить украинскую логистику и уже беспрепятственно долетают беспилотниками до самой Константиновки.



В то же время Силы обороны Украины добились успеха на других направлениях. Противник был отброшен в районе населённого пункта Удачное. Однако российским войскам удалось продвинуться в Сухой Балке и вблизи села Новое.

Критическая ситуация на Лиманском фронте требует немедленных управленческих и организационных решений, иначе существует угроза прорыва на Осколе, заявил ранее украинский журналист Юрий Бутусов.



Напомним, российская оккупационная армия продвинулась вблизи села Катериновка Донецкой области.