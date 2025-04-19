Новая волна ударов дронов РФ: сбито более 30 «Шахедов», разрушения — в пяти регионах

В ночь на субботу, 19 апреля, Силы обороны Украины отразили массированную атаку российских беспилотников. По состоянию на утро подтверждено уничтожение 33 ударных дронов типа «Shahed», а также нескольких БпЛА других типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, беспилотники сбивали на востоке, севере и юге страны. Кроме того, 36 вражеских дронов-имитаторов были потеряны для радаров и не нанесли ущерба.

В целом в ходе атаки российские войска применили 95 воздушных целей: 8 ракет различных типов и 87 БпЛА, включая ударные и имитаторы. Информации о перехвате ракет пока нет.

Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и других подразделений Сил обороны.

В результате атак РФ зафиксированы повреждения в Одесской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Так, в Одесской области разрушениям подверглись фермерские хозяйства. Пожары ликвидировали. О пострадавших не сообщается.

Глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях рассказал о ночной атаке российских дронов.