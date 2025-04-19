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Три тысячи ударов за сутки: Донетчина под плотным огнем

19 апреля 2025, 10:46

Три тысячи ударов за сутки: Донетчина под плотным огнем

Три тысячи ударов за сутки: Донетчина под плотным огнем

За сутки российские войска нанесли 3 469 ударов по прифронтовым районам и жилому сектору Донецкой области. Об этом сообщили в полиции Донетчины. Обстрелам подверглись 11 населённых пунктов, в том числе Краматорск, Лиман, Покровск, Славянск, а также посёлки Маяк и Новое, сёла Бойковка, Красноярское, Новый Донбасс, Александро-Калиново и Торец.

В результате обстрела посёлка Нове в Лиманской громаде погиб мирный житель. Ещё двое получили ранения — российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль возле Александро-Калиново.

В Краматорске в результате артобстрела повреждены пять частных домов, гараж и объект критической инфраструктуры.

В Лимане россияне били по жилому сектору из артиллерии и дронов — пострадали многоквартирный и частный дома, два гаража и учебное заведение.

В Славянске дроны «Шахед» повредили промышленное предприятие и санаторий. В селе Торец повреждена газовая труба.

В Покровске по жилому дому была сброшена управляемая авиабомба КАБ-250 — здание полностью разрушено.

В Новом Донбассе (Добропольская громада) оккупант ударил из РСЗО «Торнадо-С» — пострадал частный дом, аптека и четыре гражданских автомобиля.

В Шаховской громаде повреждены дома в сёлах Маяк и Бойковка.

Кроме того, подтверждена информация о двух раненых мирных жителях в Алексеево-Дружковке — они пострадали при обстреле 17 апреля.

В ночь на субботу, 19 апреля, Силы обороны Украины отразили массированную атаку российских беспилотников. По состоянию на утро подтверждено уничтожение 33 ударных дронов типа «Shahed», а также нескольких БпЛА других типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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