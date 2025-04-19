Плацдармы ВСУ в Курской области под давлением, но сохраняются

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на территории Курской области России, хотя площадь контроля к западу от районного центра Суджа и села Гуево несколько сократилась. Об этом свидетельствует обновлённая карта, опубликованная Генштабом ВСУ утром 19 апреля.



Точная площадь украинского контроля не указана, но визуально она немного уменьшилась по сравнению с предыдущими днями. Изменение не затронуло населённые пункты и носит локальный характер.

Согласно данным проекта DeepState, общая площадь под контролем ВСУ в Курской области остаётся прежней — 42,39 км², разбитой на три отдельных участка. Два из них находятся в Суджанском районе (31,04 км²), ещё один — в районе посёлка Тёткино Глушковского района (11,35 км²).



При этом «серая зона» на границе Курской и Сумской областей, где контроль остаётся неопределённым, увеличилась и составляет 49,16 км². В неё входят село Гуево (РФ), а также Басовка и Журавка (Украина). В Глушковском районе «серая зона» достигает 9,48 км².

В Сумской области площадь, находящаяся под контролем российских войск, остаётся прежней — 0,69 км², при этом ни один населённый пункт туда не входит.



В Краснояружском районе Белгородской области РФ «серая зона» не меняется с начала апреля и составляет 13,08 км² — сёла Поповка и частично Демидовка.



В течение суток украинские войска в Курской области отбили 17 российских атак, а также подверглись 38 авиаударам (72 управляемые авиабомбы) и 407 артиллерийским обстрелам. Накануне сообщалось о 21 боестолкновении и 368 обстрелах.

Как сообщалось, российские войска продолжают укрепляться в Калиново на Донетчине: заводят туда пехоту, налаживают логистику и связь, а также готовятся к штурмовым действиям в сторону Старой Николаевки и трассы на Константиновку.