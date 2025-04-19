Дроны ВСУ сожгли танк и две БМП под Покровском

Военнослужащие батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Корсар» поразили вражескую бронетехнику с воздуха. В результате уничтожены два боевых машины пехоты и танк армии оккупанта.



По словам операторов подразделения, техника противника была превращена в «горящий металлолом».



«Продолжаем охоту!», — сообщили в батальоне.



Видео опубликовала 38-ая бригада морской пехоты.

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Напомним, что 17 апреля украинские войска отбили масштабный механизированный штурм и разгромили российских оккупантов на Покровском направлении. В результате боя уничтожены 96 мотоциклов, 21 ББМ, две артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники. Армия РФ потеряла более 240 военнослужащих убитыми и ранеными.



В ВСУ заявили, что во время этого масштабного штурма Россия понесла очень большие одномоментные потери.