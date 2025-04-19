Украинские военные показали кадры отражения масштабного штурма на Донетчине

Военнослужащие бригады НГУ «Червона Калина» опубликовали дополнительные видео ожесточенного боя, о котором сообщалось ранее. На кадрах видно масштабы российской атаки — с большим количеством техники и пехоты противника, задействованными на участке от Новоторецкого до Елизаветовки.
Отражение штурма происходило в координации с соседними подразделениями: 117-й отдельной тяжёлой механизированной бригадой, 38-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ и другими силами обороны.
Как отметили в DeepState, противнику удалось кратковременно прорваться в Миролюбовку, однако этот «прорыв» оказался самоубийственным — техника была уничтожена, а ВСУ быстро взяли ситуацию под контроль. По предварительной информации, линия фронта в этом районе не претерпела значительных изменений, несмотря на интенсивность боёв.
При этом военные подчеркивают, что ситуация может измениться в любой момент.
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили рекордное количество автомобильной техники российской армии.