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План США по Украине не предусматривает гарантий безопасности от Вашингтона — СМИ

19 апреля 2025, 15:40

План США по Украине не предусматривает гарантий безопасности от Вашингтона — СМИ

План США по Украине не предусматривает гарантий безопасности от Вашингтона — СМИ

Предложенный Соединенными Штатами план урегулирования войны в Украине может оказаться неприемлемым для Киева из-за отсутствия четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием документа, который накануне был представлен европейским партнёрам.

Издание указывает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому будет трудно принять предложенный спецпредставителем Стивом Уиткоффом вариант соглашения. По данным WP, в нем не предусмотрено прямое участие США в будущих гарантиях безопасности для Украины, что ставит под угрозу реализацию инициативы.

Газета подчеркивает: в условиях, когда американская поддержка отсутствует, Украина будет вынуждена полагаться исключительно на себя и на военную помощь стран Европы. Однако европейские союзники, как отмечается в материале, не располагают достаточными ресурсами, чтобы сдерживать возможную новую агрессию России.

«У Европы нет ни нужного количества войск, ни современных систем командования и управления. Без американской спутниковой разведки Украина не сможет своевременно выявлять ракетные или беспилотные удары», — говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что одним из ключевых пунктов американского предложения является ослабление санкционного давления на Россию. Взамен предполагается замораживание конфликта с сохранением оккупированных территорий под контролем Москвы и отказом Украины от вступления в НАТО. По данным издания, многие европейские страны уже заявили, что без четких гарантий безопасности соглашение невозможно реализовать.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон может выйти из переговоров по урегулированию войны, развязанной Россией против Украины, если процесс достижения мира будет намеренно затягиваться. Об этом он сказал в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который ранее допустил, что часть украинских территорий может отойти России, снова высказался о «русскоязычных регионах» Украины.

Соединённые Штаты представили союзным государствам предложения, касающиеся возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Среди прочего речь идёт об условиях прекращения огня и возможном ослаблении санкционного давления на Москву в случае продолжительного перемирия.

Как сообщалось, сенатор Марко Рубио заявил, что США готовы участвовать в мирных переговорах ещё «несколько дней», после чего «пойдут дальше» и сосредоточатся на других приоритетах. Он также допустил, что в таком случае президент Дональд Трамп «решит выйти из мирного процесса».

Днем ранее Трамп заявил, что намерен принять решение в отношении РФ после получения от Москвы информации. Он ожидает ответа до конца текущей недели.

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