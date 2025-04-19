Армия РФ начала оснащать авиабомбы помехоустойчивыми антеннами

Российская армия начала модернизацию корректируемых авиабомб, усиливая их устойчивость к украинской радиоэлектронной борьбе. Для этого модули планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные бомбы в высокоточное оружие, теперь оснащаются новыми 12-канальными антеннами CRPA под названием «Комета». Об этом пишет украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Флеш.



Эти антенны обеспечивают более устойчивый прием спутниковых сигналов, даже в условиях активных помех. Увеличение количества каналов навигации, по всей видимости, направлено на повышение помехоустойчивости бомб — ранее в российской армии использовались CRPA с числом каналов до 16.

Антенны «Комета» помогают распознавать и игнорировать ложные сигналы, создаваемые средствами РЭБ. Это позволяет авиабомбе или дрону сохранить курс и достичь цели, несмотря на попытки их «ослепить» или сбить с траектории.



Система поставляется в разных конфигурациях и предназначена для адаптации к различным типам боеприпасов.

В ночь на субботу, 19 апреля, Силы обороны Украины отразили массированную атаку российских беспилотников. По состоянию на утро подтверждено уничтожение 33 ударных дронов типа «Shahed», а также нескольких БпЛА других типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.