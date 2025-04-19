Путин заявил о «Пасхальном перемирии», но обвинил Украину в обстрелах

Глава Кремля Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба заявил о введении так называемого «Пасхального перемирия» — с 18:00 до полуночи воскресенья. Он отметил, что ситуация на линии фронта, по его мнению, «развивается благоприятно» для российской армии и добавил, что войска «уверенно продвигаются вперёд».



«Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос», — заявил он.



Также Путин вновь обвинил Киев якобы в многочисленных нарушениях договоренностей, в частности — в более чем ста ударах по энергетической инфраструктуре.



В то же время РФ неоднократно била по энергообъектам Украины, пообещав этого не делать в рамках договоренности с Белым домом (США).

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 апреля сообщил, что новых указаний начальства по мораторию на удары по энергетике Украины нет, а зарубежных контактов по дальнейшей судьбе моратория Россия пока не ведет.



Россия может нанести новые удары по украинской энергетике в ближайшее время, заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с работниками энергетического сектора 17 апреля.



Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон может выйти из переговоров по урегулированию войны, развязанной Россией против Украины, если процесс достижения мира будет намеренно затягиваться. Об этом он сказал в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.



