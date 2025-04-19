Украина вернула из плена еще 277 защитников — в том числе оборонцев Мариуполя

Украина провела очередной обмен пленными: домой вернулись 277 военных, которых удерживали в российском плену. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля.

«Наши дома — одна из лучших новостей, которые только могут быть», — написал глава государства в Телеграме.

Среди освобождённых — военнослужащие Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта. Большинство из них защищали Мариуполь и другие направления на Донетчине, а также Херсонскую, Запорожскую и Луганскую области.

Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к проведению обмена, отдельно отметив роль Объединённых Арабских Эмиратов, которые выступили посредниками.

С начала полномасштабной войны Украина вернула из российского плена уже 4552 человека — как военных, так и гражданских.

«Мы помним о каждом, кто всё ещё в плену. Мы ищем каждого и каждую. Мы обязаны вернуть всех», — добавил президент.

Минобороны РФ также сообщило об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле «246 на 246».



Также в Россию вернули 15 тяжелораненых солдат, Украине переданы 31 тяжелораненого.



В марте Россия передала 175 украинских военнопленных, а также дополнительно, в качестве «гуманитарного жеста», 22 тяжелораненых бойца, которым требуется неотложная медицинская помощь.