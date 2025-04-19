Зеленский: Украина готова к тишине, но ответит на каждый удар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать предложение о «Пасхальном перемирии», но будет действовать зеркально, реагируя на действия России. Он подчеркнул, что истинные намерения Москвы можно будет оценить только по реальному прекращению огня.



«Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина — в ответ на тишину, удары — в защиту от ударов», — написал Зеленский в Telegram.



Президент также предложил продлить перемирие и после окончания пасхальных суток 20 апреля:



«Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить её и после 20 апреля. Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс».



При этом Зеленский отметил, что, по данным командования, Россия не прекратила штурмовые действия на отдельных участках фронта и продолжает артобстрелы.



«Пока что, согласно докладу Главнокомандующего, на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмы, не стихает российская артиллерия. Поэтому доверия словам из Москвы нет», — подчеркнул он.



Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая, подчеркнул он.



«На каждый российский удар будет достаточный ответ», — добавил президент.

Глава Кремля Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба заявил о введении так называемого «Пасхального перемирия» — с 18:00 до полуночи воскресенья. Он отметил, что ситуация на линии фронта, по его мнению, «развивается благоприятно» для российской армии и добавил, что войска «уверенно продвигаются вперёд».