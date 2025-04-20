РФ обстреляла Донетчину: есть погибшие и раненые

За 19 апреля российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области — оба погибли в Константиновке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Ещё пятеро получили ранения: трое — в Константиновке, двое — в селе Поддубное», — уточнил он.
По словам Филашкина, общее количество погибших в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения (без учёта Мариуполя и Волновахи) составляет уже 3150 человек убитыми и 6955 — ранеными.
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