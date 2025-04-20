Войска РФ 18 раз обстреляли Донетчину: есть жертвы

В течение суток российские войска 18 раз обстреляли населённые пункты Донецкой области. Об этом сообщает Донецкая ОВА в утренней сводке за 20 апреля.
В Волновахском районе в селе Поддубное Комарской громады ранены два человека, повреждены 15 жилых домов.
В Покровском районе повреждено по одному дому в Мирнограде и Покровске. В Краматорском районе в Краматорске поврежден жилой дом, в Константиновке погибли два человека, трое ранены.
Повреждены 17 частных домов, два административных здания, три нежилых помещения, три склада и четыре линии электропередач.
В Бахмутском районе, в Северске, повреждены 10 жилых домов. За сутки с линии фронта эвакуированы 62 человека, в том числе шестеро детей.
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