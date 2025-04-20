Сырский: РФ совершила 59 обстрелов и 5 штурмов за ночь

20 апреля российские войска совершили 59 обстрелов и 5 штурмовых действий на разных участках фронта. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
В ОТГ «Старобельск» зафиксировано одно боестолкновение. В ОТГ «Донецк» произошло три боя — на Покровском и Новопавловском направлениях. Ещё одно боевое столкновение имело место в районе населенного пункта Степовое на Запорожском направлении. Также враг активно применял FPV-дроны.
На территории Курской области были зафиксированы артиллерийские обстрелы и атаки дронов по украинской территории. В период между 18:00 предыдущего дня и 00:00 текущих суток Россия совершила 387 обстрелов и 19 штурмовых действий. Беспилотники применялись 290 раз.
Президент отметил, что РФ пытается создать иллюзию соблюдения режима тишины, но на деле продолжает атаковать. Украина будет действовать зеркально — в зависимости от реальной ситуации на поле боя. Предложение Украины о 30-дневном продлении режима тишины после полуночи остаётся в силе.
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