РФ атаковала авто миссии «Проліска» во время эвакуации

Авто после атаки дрона РФ

Войска РФ атаковали FPV-дронами эвакуационное авто гуманитарной миссии «Проліска». Об этом сообщил волонтер гуманитарной миссии «Проліска» в Донецкой области Евгений Ткачев.



Сотрудник «Проліски» Евгений Ткачев эвакуировал супружескую пару из села Заря неподалёку от Константиновки. За его автомобилем следовали две машины с другими гражданскими, которые также решили эвакуироваться.



«Такое вот Пасхальное перемирие», — говорит Ткачев, показывая повреждённый автомобиль.

Автомобиль с сотрудником гуманитарной миссии «Проліска» и двумя гражданскими сначала атаковал дрон с осколочным боеприпасом.



Затем два других дрона пытались нанести удар по людям. Ранения получили Евгений Ткачев и гражданская женщина. Она и её муж, находящийся в состоянии стресса, госпитализированы.