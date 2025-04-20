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Минобороны РФ обвиняет Украину в нарушении перемирия

20 апреля 2025, 14:41

Минобороны РФ обвиняет Украину в нарушении перемирия

Дрон РФ Дрон РФ

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении перемирия, однако в ведомстве также добавили, что армия РФ заняла более выгодные рубежи и позиции, продолжив продвижение вглубь и улучшив тактическое положение.

«ВСУ после объявления перемирия 444 раза обстреляли позиции ВС РФ и осуществили 900 ударов с применением БПЛА», — говорится в заявлении российского ведомства.

В Минобороны также подчеркнули, что российская армия «строго соблюдает режим прекращения огня». Ранее в Генштабе ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский, напротив, обвинили в срыве перемирия российскую сторону.

Несмотря на то, что Украина заявила о зеркальном характере своих действий в ответ России, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе. Только по FPV наблюдается увеличение в два раза со стороны российской армии.

Наиболее активные действия российская армия этим утром проводит на Покровском и Северском направлениях. На этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения. С 00:00 до 12:00 этих суток произошло уже 26 российских штурмовых действий.

«Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию. Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них в России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа», — говорится в сообщении.

Ранее войска РФ атаковали FPV-дронами эвакуационное авто гуманитарной миссии «Проліска».

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