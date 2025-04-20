Россия использует «тишину» для укрепления позиций — DeepState

Российские войска используют приказ о прекращении огня со стороны Украины для того, чтобы эвакуировать своих «двухсотых», провести разминирование, подвезти продукты и воду, а также обустроить позиции. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.
«Кадры использования "тишины" кац***ми, которые активно улучшают и обустраивают свои позиции на переднем крае», — говорится в подписи к опубликованному видео.
Тем временем «перемирие» пришло в Успеновку возле Покровска. Утром российская артиллерия нанесла удары по Успеновке и прилегающим посадкам.
Ранее в Генштабе заявили, что по FPV наблюдается увеличение в два раза со стороны российской армии.
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