Семьи офицеров ЧФ РФ покинули Севастополь — АТЕШ

Почти все семьи старшего офицерского состава Черноморского флота спешно покинули Крым, сообщает движение сопротивления «АТЕШ».
Сейчас в частях ЧФ РФ наблюдается паника — по данным движения, в начале апреля поступила директива «сверху» о введении дополнительных мер безопасности на военных объектах полуострова.
В бухтах Севастополя проводятся скрытые патрули резервистов «БАРС» в гражданской одежде, усилена охрана, предпринимаются попытки спрятать технику. Кроме того, для российских военных отменены все выходные.
«Похоже, что россияне начали выполнять директиву Украины о прекращении договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе», — говорится в сообщении.
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