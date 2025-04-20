Украинские военные попали в засаду РФ на Торецком направлении

На Торецком направлении украинские военные попали в российскую засаду — есть погибшие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, российские военные, причастные к атаке, будут уничтожены.
«Украинская армия действует и будет действовать дальше абсолютно зеркально. Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной её затягивания является Россия. Мы готовы двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое должно длиться не менее 30 дней. Но ответа России до сих пор нет», — отметил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что ситуация на фронте показывает необходимость давления на Москву и реального контроля за действиями оккупационных войск, чтобы обеспечить устойчивое прекращение огня.
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