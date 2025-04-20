Спасатели нашли тела двух погибших в Константиновке

В Константиновке спасатели извлекли тела двух погибших из-под завалов дома после авиаудара. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Вчера оккупанты нанесли удар по жилому сектору города, в результате чего был разрушен частный жилой дом. Во время разбора завалов враг неоднократно обстреливал место проведения работ, из-за чего спасательные операции приходилось приостанавливать.
Утром из-под завалов были извлечены тела погибших мужчины и женщины. На месте происшествия работали спасатели, парамедики Национальной полиции и представители Константиновской ГВА.
Напомним, войска РФ атаковали FPV-дронами эвакуационное авто гуманитарной миссии «Проліска».
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