Главное за день: Как соблюдается «перемирие». Жизнь и надежды ветеранов с инвалидностью

Политика
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении перемирия, однако в ведомстве также добавили, что армия РФ заняла более выгодные рубежи и позиции, продолжив продвижение вглубь и улучшив тактическое положение.
Общество
Из-за тяжелых ранений тысячи украинских военнослужащих сегодня вынуждены адаптироваться к новой жизни. Некоторые из бойцов, получивших инвалидность, указывали на недопустимость разрыва, который существует между пенсионным обеспечением наемных работников и ветеранов, с одной стороны, и высокопоставленных чиновников — с другой. Другие отмечали проблемы адаптации к мирной жизни и необходимость более активного участия государства в этом процессе.
«Новости Донбасса» публикуют несколько историй ветеранов с инвалидностью, в которых они рассказывают о наиболее важных потребностях и уровне социальной поддержки.
Боевые действия
В Константиновке спасатели извлекли тела двух погибших из-под завалов дома после авиаудара. Оккупанты нанесли удар по жилому сектору 19 апреля, в результате чего был разрушен частный жилой дом. Во время разбора завалов враг неоднократно обстреливал место проведения работ, из-за чего спасательные операции приходилось приостанавливать.
Войска РФ атаковали FPV-дронами эвакуационное авто гуманитарной миссии «Проліска», ранены два человека.
Российские войска используют приказ о прекращении огня со стороны Украины для того, чтобы эвакуировать своих «двухсотых», провести разминирование, подвезти продукты и воду, а также обустроить позиции. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.