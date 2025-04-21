Трамп заявил, что Россия и Украина могут заключить сделку уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп надеется что РФ и Украина уже на этой неделе смогут достигнуть соглашения. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал он.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что администрация Дональда Трампа на этой неделе ждет от Украины ответа на предложения признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. Также США рассматривают создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС.

По данным источников, эти предложения содержались в конфиденциальном документе, который американская сторона представила украинским коллегам в Париже в четверг.