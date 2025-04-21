В Москве ответили на призывы продлить «пасхальное перемирие»

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России обвинило Украину в нарушении так называемого «пасхального перемирия» с использованием американских артиллерийских реактивных систем HIMARS.

Об этом заявила спикер МИД РФ Мариях Захарова в ответ на призывы Государственного департамента США продлить режим прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи.

«Так его киевский режим и во время Пасхи не соблюдал. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — написала Захарова в Тelegram.

Она подчеркнула, что считает это не случайностью, а закономерностью.

«Ведь во время моратория на нанесение ударов по ТЭК (топливно-энергетический комплекс — ред.) Зеленский, который на него согласился, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре», — подчеркнула Захарова.

В воскресенье, 20 апреля, Владимир Зеленский предложил отказаться от любых ударов на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

В этот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока глава Кремля не давал команды на продолжение «пасхального перемирия».