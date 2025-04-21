Три человека ранены в результате российских обстрелов Донецкой области за сутки

Последствия обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области российскими войсками. Фото: ОВА

В течение минувших суток войска РФ пять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Есть раненые и разрушения. Об этом по состоянию на утро 21 апреля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

«В Гришино Покровской громады ранена женщина. Еще одна — в Новоэкономическом Гродовской громады. В Краматорском районе пострадала Ильиновка: повреждена многоэтажка, 10 гаражей и линия электропередачи. В Зоре ранена женщина, повреждены два объекта. В Константиновке — два дома и газопровод», — сообщил он.

За сутки с линии фронта эвакуированы 19 человек, среди них один ребенок, отметил Филашкин.