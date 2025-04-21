Оккупанты заставляют студентов создавать стенды «о СВО»

В университетах на временно оккупированной части Запорожской области стартовала новая пропагандистская кампания: академические группы должны создавать стенды с «историями российской доблести». Об этом сообщает движение сопротивления на ВОТ «Жовта Стрічка».
Материалы — это самостоятельное творчество студентов, при этом поощряется брать за основу истории «героев СВО».
Лучшие проекты, по словам администрации, будут представлены на «выставке в Крыму», а их авторов якобы отправят на экскурсию на полуостров.
Напомним, в оккупированном Крыму студентов «Медицинского института» вынуждают сдавать кровь для раненых российских военных.
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