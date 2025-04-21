Украинский дрон засёк и перехватил БпЛА «Форпост-РУ»

Российский БпЛА тактического уровня «Форпост-РУ» попал в объектив украинского зенитного FPV-дрона. Видео опубликовал телеграм-канал «Полковник ГШ».
«Уничтожили именно этот или нет — не столь важно, важен прецедент перехвата БпЛА такого класса на высотах свыше 3 км», — говорится в сообщении.
«Форпост» — опасный беспилотник: он не только ведёт разведку, но и способен наносить удары управляемыми ракетами Х-БПЛА или неуправляемыми авиабомбами КАБ-20.
Отмечается, что этот тип дрона доставил немало проблем украинским подразделениям в Курской области.
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