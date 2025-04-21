Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

После «перемирия» ВС РФ усилили штурмы под Удачным и Успеновкой

21 апреля 2025, 12:30

После «перемирия» ВС РФ усилили штурмы под Удачным и Успеновкой

Войска РФ атакуют на всех участках Покровское направление. Фото: кадр из видео Войска РФ атакуют на всех участках Покровское направление. Фото: кадр из видео

На Покровском направлении, в районе Удачного и Успеновки, после так называемого перемирия российские войска начали штурмовать позиции ВСУ по всем участкам. Об этом сообщает автор телеграм-канала «Офицер+».

От Удачного и Успеновки до Днепропетровской области менее 10 км. Фото: скрин DeepState

«В принципе, и так было понятно, зачем затевалось это "перемирие". Вся суть в том, что там, где было спокойно, они подвозили боекомплект, провиант и эвакуировали раненых. В то же время на других участках нам не давали этого делать — обстрелы продолжались, поэтому там бой шёл полным ходом», — говорится в сообщении.

В направлении Успеновки продвигается 433-й мотострелковый полк (из состава 27-й мсд), а в сторону Удачного — 15-я отдельная мотострелковая бригада оккупантов.

Направление атак оккупантов на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, на Покровском направлении украинские военные за сутки отбили 39 штурмовых действий противника в районах 11 населённых пунктов, включая Успеновку и Удачное.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Донецкая область Удачное Успеновка
Прочее
Война Продвижение ВС РФ Покровское направление Штурмы рф
Организации
Генштаб ВСУ Силы обороны Украины

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Хорошая энергетика»: Село в Молдове из-за войны РФ против Украины добилось нулевых счетов за электричество
О том, как умное село стало примером энергетической независимости, как обстоят дела с энергетикой в Молдове в целом, и какова ситуация в соседних Украине и Румынии, разбиралось издание ZdG. 
17 апреля 2025, 15:13
«Что будет с Ванечкой, если я умру раньше, чем Олега обменяют», – жена «осужденного» в РФ по «делу Азова»
Пленного украинца Олега Жаркова «осудили» на 13 лет по «делу Азова». Его смертельно больная жена с сыном в Финляндии надеются только на обмен.
16 апреля 2025, 16:57
Напоить дончан шахтной водой. Группировка «ДНР» выбрала пять шахт
Оккупационные власти Донецка опять столкнулись с серьезным водным кризисом. Распиаренный водовод Дон-Донецк постоянно ломается, графики не работают, местные жители снова возмущены.
16 апреля 2025, 08:00
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:36
Инвесторы из РФ отказались разрабатывать 9 шахт на оккупированных Донетчине и Луганщине: теперь их закроют
10:45
Оккупанты заставляют студентов создавать стенды «о СВО»
08:07
Россияне оккупировали село возле Лимана Донецкой области — DeepState
23:30
Главное за день: Как соблюдается «перемирие». Жизнь и надежды ветеранов с инвалидностью
16:30
Семьи офицеров ЧФ РФ покинули Севастополь — АТЕШ
23:00
Главное за день: «Пасхальное перемирие». Обмен пленными
12:41
Ограничения на Пасху: где в оккупации комендантский час сохраняется, а где — нет
23:30
Главное за день: Удар по Харькову. США может отказаться от участия в переговорах
20:33
Их искали 10 лет: на оккупированной Луганщине осудили пару за убийство в 2014 году
14:49
На оккупированной Донетчине безработными в этом году признали 39 граждан
09:50
ВСУ ударили по базе РФ под Мариуполем: не менее 10 раненых
19:59
Украинский ученый из Донецка стал подозреваемым: СБУ расследует дело о коллаборационизме
16:58
Возле могил Захарченко, «Гиви» и «Моторолы» в оккупированном Донецке возводят военно-мемориальный комплекс
15:57
Чтобы вернуть жилье в оккупированном Мариуполе, владельцам нужно пройти «фильтрацию» и приехать в город — BBC News
09:20
На Луганщине бывших военнослужащих ВС РФ устроили в школы: в ОВА рассказали, чему оккупанты «учат» детей
23:47
Главное за день: «Суд ДНР» засудил трех «азовцев». Рада продлила военное положение
17:05
В историческом районе Мариуполя оккупанты планируют снести уцелевшие здания
15:37
На оккупированной Донетчине Пушилин перевел «Воду Донбасса» под оперативное управление «Донбасстеплоэнерго»
14:25
В Луганске ФСБ со стрельбой задержала местного жителя: оккупанты его подозревают в «подготовке теракта против депутата ЛНР»
09:39
Россияне повесили плакаты Победы в разрушенном Бахмуте
все новости
12:36
Инвесторы из РФ отказались разрабатывать 9 шахт на оккупированных Донетчине и Луганщине: теперь их закроют
12:30
После «перемирия» ВС РФ усилили штурмы под Удачным и Успеновкой
11:31
Украинский дрон засёк и перехватил БпЛА «Форпост-РУ»
11:17
Умер Папа Римский Франциск
10:47
Ночью Россия выпустила по Украине 96 дронов и ракеты
10:45
Оккупанты заставляют студентов создавать стенды «о СВО»
10:25
Три человека ранены в результате российских обстрелов Донецкой области за сутки
08:57
В Москве ответили на призывы продлить «пасхальное перемирие»
08:31
Трамп заявил, что Россия и Украина могут заключить сделку уже на этой неделе
08:07
Россияне оккупировали село возле Лимана Донецкой области — DeepState
23:30
Главное за день: Как соблюдается «перемирие». Жизнь и надежды ветеранов с инвалидностью
19:09
РФ расчищает переправу у Черного Жеребца под прикрытием «тишины»
18:32
Спасатели нашли тела двух погибших в Константиновке
18:12
Украинские военные попали в засаду РФ на Торецком направлении
17:15
РФ использует «Шахеды» для разведки и наведения
16:30
Семьи офицеров ЧФ РФ покинули Севастополь — АТЕШ
15:45
Россия использует «тишину» для укрепления позиций — DeepState
14:41
Минобороны РФ обвиняет Украину в нарушении перемирия
14:00
РФ атаковала авто миссии «Проліска» во время эвакуации
13:23
«Укрзализныця» вручила пасхальные подарки в поездах
все новости
ВИДЕО
«Форпост-РУ» попал в объектив дрона ВСУ Украинский дрон засёк и перехватил БпЛА «Форпост-РУ»
21 апреля, 11:31
Результат авиаудара по дому в Константиновке. Фото: кадр из видео Спасатели нашли тела двух погибших в Константиновке
20 апреля, 18:32
Войска РФ обустраивают позиции Россия использует «тишину» для укрепления позиций — DeepState
20 апреля, 15:45
Последствия удара по 112-й ракетной бригаде ВС РФ в Ивановской области. Фото: кадр из видео Повторная атака на бригаду РФ, причастную к удару по Сумам: повреждены штаб, казарма и склад вооружения
18 апреля, 17:14
За 25 км от фронта в Краматорске Военные критикуют перекладку брусчатки в Краматорске
18 апреля, 13:19
Владимир — стрелок-зенитчик, сбивший Калибр. Фото: ВС ВСУ Зенитчик ВСУ в темноте сбил ракету «Калибр» из ПЗРК
18 апреля, 11:16

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор