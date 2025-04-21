После «перемирия» ВС РФ усилили штурмы под Удачным и Успеновкой

Войска РФ атакуют на всех участках Покровское направление. Фото: кадр из видео

На Покровском направлении, в районе Удачного и Успеновки, после так называемого перемирия российские войска начали штурмовать позиции ВСУ по всем участкам. Об этом сообщает автор телеграм-канала «Офицер+».

От Удачного и Успеновки до Днепропетровской области менее 10 км. Фото: скрин DeepState

«В принципе, и так было понятно, зачем затевалось это "перемирие". Вся суть в том, что там, где было спокойно, они подвозили боекомплект, провиант и эвакуировали раненых. В то же время на других участках нам не давали этого делать — обстрелы продолжались, поэтому там бой шёл полным ходом», — говорится в сообщении.



В направлении Успеновки продвигается 433-й мотострелковый полк (из состава 27-й мсд), а в сторону Удачного — 15-я отдельная мотострелковая бригада оккупантов.

Направление атак оккупантов на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, на Покровском направлении украинские военные за сутки отбили 39 штурмовых действий противника в районах 11 населённых пунктов, включая Успеновку и Удачное.