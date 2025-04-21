Сапёры в Черкасской области получили подводный дрон

Сапёры Черкасщины получили подводный дрон Chasing M2 Pro Max

Группа подводного разминирования и специальных взрывных работ ГСЧС в Черкасской области получила современное оборудование — дистанционно управляемый подводный дрон Chasing M2 Pro Max.



Аппарат передали благотворители. Дрон способен погружаться на глубину до 200 метров, двигаться во всех направлениях благодаря восьми двигателям и работать в радиусе до 400 метров.

Такое оборудование значительно повышает безопасность сапёров и эффективность разминирования под водой.