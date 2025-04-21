Главой департамента молодежной политики Новосибирской области РФ назначили бывшего «замминистра» группировки «ЛНР»

Василия Носкова из «ЛНР» назначили руководителем департамента молодёжной политики Новосибирской области РФ

Бывший «замминистра» из оккупированной части Луганской области назначен главой департамента молодежной политики Новосибирской области России. Об этом сегодня сообщает издание ASTRA.

«На должность главы департамента молодежной политики Новосибирской области назначили Василия Носкова, вернувшегося в регион после работы в “ЛНР”», — говорится в сообщении.

«Для Василия Викторовича это — возвращение на малую родину после длительной командировки. Его знают как активного участника многих патриотических молодёжных мероприятий до 2022 года, а последние три года он работал в правительстве Луганской Народной Республики», — заявил глава региона Травников.

До этого Носков был «замминистра» молодежной политики на оккупированной территории Луганской области.