Донецкая область: в ДТП погибли два человека, трое пострадали

Сегодня днем в социальных сетях появились кадры аварии в Краматорске с участием двух автомобилей. «Новости Донбасса» обратились в полицию, чтобы уточнить детали.

По информации начальника службы коммуникации Нацполиции в Донецкой области Павла Дяченко, авария произошла приблизительно в час ночи.

«Произошло ДТП с участием легковых автомобилей Mitsubishi Pajero и Audi. В результате столкновения погибли два человека, трое получили телесные повреждения. Сейчас проводится следствие. После поведения экспертиз и следственных действий будут установлены виновные и все обстоятельства происшествия», — сообщил Дяченко.

Он добавил, что расследованием занимается следственное управление полиции Донецкой области.