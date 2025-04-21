После удара по Лиману загорелась школа

Из-за российского обстрела сегодня днем в Лимане Донецкой области загорелась школа

Сегодня днем после российского обстрела города Лиман Донецкой области загорелась школа. Видео пожара местные жители опубликовали в соцсети.

Ранее сообщалось, что около полудня 21 апреля войска оккупационной армии РФ ударили по Лиману Донецкой области.

Удар был нанесен по жилой застройке, предположительно, управляемыми авиабомбами. За несколько минут до обстрела мониторинговые каналы предупредили об угрозе обстрела Краматорского района российскими КАБами.

По информации местных, удар пришелся по микрорайону Заводской.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.