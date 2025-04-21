Российский FPV-дрон ударил по ББМ полиции: все выжили

Российский FPV-дрон с кумулятивным зарядом поразил бронеавтомобиль аэроразведки. Об этом сообщила бригада «Хижак», которая действует при Департаменте патрульной полиции.
«Онцилла под огнём: хищники успели выскочить из горящей брони. Вражеский FPV-дрон с кумулятивом попал в нашу ББМ. Внутри — расчёт и водитель. Несмотря на мощный взрыв, все успели покинуть машину. Контузии, стресс, но живы», — говорится в сообщении.
Позже в департаменте сообщили, что бойцы восстановились и уже вернулись к выполнению боевых задач.
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