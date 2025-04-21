ВСУ не дали российским военным на мотоциклах прорваться на Торецком направлении

Российские оккупанты на мотоциклах на Торецком направлении. Фото: кадр из видео

Недавно группа российских оккупантов попыталась прорваться к украинским позициям на Торецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 28-й механизированной бригады ВСУ.



Однако по ним сразу начала работать артиллерия.



«Под плотным огнем россияне заскочили в лесополосу, где их один за другим начали уничтожать пилоты ББПС «Спалах», подразделения Kurt&Company, R.V, 3-го и 2-го механизированных батальонов, РУБпАК «Феникс» и 93-й ОМБр. А чтобы штурмовики не сбежали – операторы уничтожили и мотоциклы», – рассказали в бригаде.

Напомним, что Россия понесла очень большие одномоментные потери во время масштабного штурма под городом Покровск Донецкой области.