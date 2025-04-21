Разведка «Чёрного леса» помогла уничтожить ЗРК «Бук-М2»

Разведчики бригады «Чёрный лес» выявили пуско-зарядную и пусковую установки российского зенитно-ракетного комплекса средней дальности «Бук-М2». Об этом сообщил пресс-центр бригады.
Розвідники "Чорного лісу" виявили пуско-заряджальну та пускову установки ворожого багатофункціонального ЗРК середньої дальності «Бук-М2».— Бригада «Чорний ліс» (@15obrar) April 21, 2025
Щойно визначивши цілі, передали координати суміжним підрозділам, які майстерним влучанням подарували нам ці феєрверки pic.twitter.com/fgR6n0JCHb
«Только определив цели, передали координаты смежным подразделениям, которые мастерским попаданием подарили нам эти фейерверки», — говорится в сообщении.
Благодаря слаженной работе разведки и огневых средств ВСУ вражеский ЗРК был уничтожен.
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