Три человека пострадали в Одессе после ночной атаки россиян

Спасатели ликвидируют пожар после атаки российских беспилотников по Одессе. Фото: ГСЧС

По предварительной информации в Одессе после ночной атаки российских войск пострадали три человека об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Вечером 21 апреля российская армия массированно атаковала Одессу ударными дронами-камикадзе: под ударом оказался густонаселенный жилой район, где вспыхнули пожары, сообщил городской голова Геннадий Труханов. Воздушная тревога в области была объявлена около 22:00 часов: мэр призвал горожан находиться в безопасных местах из-за угрозы применения россиянами ударных БпЛА.

В 22:01 городской голова сообщил о взрывах в Одессе. В последующие минуты массированная атака на город продолжилась — около 22:30 Труханов отметил, что в Одессе продолжается атака беспилотников.

Вскоре после полуночи начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своем телеграм-канале о первых последствиях российской атаки. По его данным, под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура. На местах атаки вспыхнули пожары.

Также утром 22 апреля в Одессе был развернут оперативный штаб районной помощи, который будет консультировать пострадавших по получению компенсации и помощи из-за повреждений домов, которые случились в результате российской атаки, отметил Труханов.

По данным ГСЧС, Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и подразделение Одесского городского совета.

«Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.По предварительной информации, пострадали 3 человека», — говорится в публикации.