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Спасатели достали собаку из-под завалов после обстрела

22 апреля 2025, 08:55

Спасатели достали собаку из-под завалов после обстрела

Результат обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС Сумщины Результат обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС Сумщины

Ночью 22 апреля Россия совершила авиаудары по Белопольской и Ворожбянской громадам Сумской области. По информации Главного управления ГСЧС Украины в Сумской области, спасатели обследовали повреждённые районы.



Во время разведки в Белопольской громаде спасатели услышали лай. Среди обломков они обнаружили напуганную собаку. Животное аккуратно извлекли из-под завалов и передали хозяйке.

Всего в результате ударов повреждены девять частных домов, пострадал один мирный житель. Накануне в Краснопольской громаде спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном многоквартирном доме, возникший из-за вражеского попадания.

По данным Сумской ОВА, в течение ночи и утра враг совершил 57 обстрелов приграничных территорий области, зафиксировано 114 взрывов. Россия применила миномёты, FPV-дроны, ВОГи и артиллерию.

Кроме того, оккупанты нанесли удары КАБами по Краснопольской громаде (20 взрывов). Повреждены жилой многоквартирный дом, нежилое здание и произошло возгорание.

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