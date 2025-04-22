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Россияне ранили мирного жителя в Мирнограде

22 апреля 2025, 09:19

Россияне ранили мирного жителя в Мирнограде

Мирноград под обстрелами РФ. Фото: кадр из видео Мирноград под обстрелами РФ. Фото: кадр из видео

21 апреля в результате обстрела российскими войсками Мирнограда был ранен мирный житель. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения на территории Донецкой области (без учёта временно оккупированных Мариуполя и Волновахи) погибли 3 150 мирных жителей, ещё 6 960 получили ранения.

Российские обстрелы продолжают ежедневно наносить урон мирным населённым пунктам региона.

Ранее 21 апреля около 18:00 российские оккупанты с БпЛА самолетного типа «Молния-2» снова нанесли два удара по больнице в городе Константиновка Донецкой области. 

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