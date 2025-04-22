Путин впервые с начала войны выразил готовность на прямые переговоры с Украиной — Reuters

Владимир Путин. Фото: Интерфакс

Глава Кремля Владимир Путин впервые за время полномасштабного вторжения предложил провести двусторонние переговоры с Украиной. Предметом диалога может стать прекращение ударов по гражданским объектам. Об этом сообщает Reuters.

Прямых переговоров между лидерами двух воюющих стран не было с первых недель после начала вторжения армии России. На смену риторики Путина обратило внимание агентство Reuters.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал напрямую на предложение Путина, но заявил о готовности Киева обсудить прекращение атак на гражданские объекты. В ответ глава Кремля обещал изучить это предложение.

«С этим нужно разобраться, это все предмет для тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке», — сказал он журналистам в понедельник, 21 апреля.

Путин сказал, что Москва якобы открыта для любых мирных инициатив и ожидает того же от Киева. При этом оба президента сталкиваются с давлением Соединенных Штатов, угрожающих отказаться от мирных усилий, если в ближайшее время стороны не достигнут прогресса.

По сведениям журналистов, переговоры в Лондоне, запланированные на 23 апреля, должны стать «отправной точкой» для безусловного прекращения огня. В Кремле тем временем заявляют о работе с Вашингтоном и надеются на положительные результаты.