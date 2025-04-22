Силы обороны сбили 38 вражеских дронов Shahed

ПВО Украины. Фото: Генщтаб ВСУ

В ночь на 22 апреля 2025 года Россия осуществила масштабную атаку по Украине с применением 54 ударных БпЛА, в том числе беспилотников-имитаторов различных типов.







По данным ВС ВСУ, на 09:00 было подтверждено уничтожение 38 ударных БпЛА типа Shahed на востоке, севере, юге и в центральной части страны. Ещё 16 беспилотников-имитаторов были потеряны — они не достигли целей и не нанесли ущерба.



В результате атаки пострадали Киевская и Одесская области. С утра 22 апреля началась новая волна атак.



«С 8:00 группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область. Реагируйте на воздушную тревогу!» — предупреждают Силы обороны Украины.

Напомним, по предварительной информации в Одессе после ночной атаки российских войск пострадали три человека.