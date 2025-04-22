ГУР сорвало штурм на Запорожском направлении

Спецподразделение ГУР МО Украины «Артан» опубликовало видео разгрома массированного штурма российских войск на Запорожском направлении. Враг пытался прорвать позиции Сил обороны незадолго до Пасхальных праздников.
По данным «Артан», россияне бросили в наступление более 300 военных, 40 единиц бронетехники, три танка и около десятка багги, двигаясь шестью колоннами.
Командир подразделения «Титан» рассказал, что украинская сторона заранее знала о планах врага: фиксировалось накопление техники и личного состава, а также снятие минных полей.
«Мы их ждали и встретили, как положено», — отметил «Титан».
Как только колонны начали движение, по ним ударили операторы FPV-дронов из «Artan Syndicate» и артиллеристы подразделения. Первые три БМП были уничтожены за 8 км до линии соприкосновения.
Остальные колонны также были уничтожены на подступах — часть накрыли артиллерийские и дроновые удары, часть подорвалась на украинских минах.
В результате операции были уничтожены или выведены из строя 15 единиц вражеской техники и ликвидировано около 100 оккупантов.
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