За сутки россияне более тридцати раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: ранен человек

Российские оккупационные войска в течение минувших суток 31 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 22 апреля сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.
Покровский район. В Мирнограде ранен человек, повреждены 2 здания.
Краматорский район. В Лимане повреждено 2 частных дома. В Иванополье повреждено хозяйственное помещение; в Белокузьминовке повреждено 5 частных домов.
Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.
С линии фронта эвакуированы 169 человек, в том числе 11 детей, заявил начальник ОВА.
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