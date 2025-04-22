В Харьковской области российский беспилотник убил человека на скутере

В селе Ивашки Золочевской громады Богодуховского района FPV-дрон поразил 24-летнего мужчину, который ехал на скутере. Потерпевший погиб на месте, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Кроме того, вечером под артиллерийский обстрел попал в Купянск.
«Снаряды разорвались в частном жилом секторе. Пострадавшая — 58-летняя местная жительница — перенесла тяжелую стрессовую реакцию», — говорится в сообщении.
По обоим эпизодам под процессуальным руководством Купянской и Богодуховской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по статье 438 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение законов и обычаев войны».
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