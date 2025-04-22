На позиции пограничников в Херсонской области прилетел лебедь

На позиции украинских пограничников в Херсонской области неожиданно прилетел лебедь. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Уставший, дезориентированный и напуганный — в таком состоянии приют на позициях Херсонского погранотряда нашёл лебедь, который, вероятно, сбился с курса или попал в непогоду», — рассказали пограничники.
Бойцы аккуратно вытащили птицу из траншеи, убедились, что она не ранена, дали немного отдохнуть, а затем отнесли к ближайшему водоему. Отдохнув, лебедь набрался сил и продолжил путь. Ранее спасатели достали собаку из-под завалов после обстрела.
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