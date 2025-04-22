Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: погибла женщина — ОВА

Сегодня днем российские военные нанесли удар по жилой застройке в городе Запорожье. Под обстрел попал многоэтажный дом, в результате чего там начался пожар. Погибла 69-летняя женщина, известно ещё об одном пострадавшем.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.
Он отметил, что пострадавшего направили в больницу.
Начальник ОВА на своем канале опубликовал видео последствий российского обстрела.
По словам местных жителей, в результате удара повреждено несколько многоэтажных домов.
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