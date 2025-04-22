РФ ударила по Купянску КАБами: повреждены 55 домов, 4 раненых

Россия нанесла удар по Купянску управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В результате атаки четырьмя КАБами (корректируемыми авиационными бомбами) повреждены или разрушены 55 частных домов.
«Ранения получили четыре человека. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — отметил Синегубов.
На месте работают экстренные службы и профильные специалисты. Оценка ущерба продолжается.
Напомним, утром россияне ударили авиабомбами и артиллерией по Константиновской громаде.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях