Воздушные силы ВСУ показали перехват «Шахедов» в Одесской области

Работа ПВО в Одесской области. Фото: кадр из видео

В сети появилось видео боевой работы мобильных огневых групп Воздушного командования «Юг» в ночь на 22 апреля в Одесской области. Кадры опубликовало Командование Воздушных сил ВСУ.







«Продолжаем нашу борьбу!», — говорится в сообщении военных.



По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 38 ударных БпЛА типа Shahed в восточных, северных, южных и центральных регионах Украины. Силы ПВО продолжают круглосуточно защищать небо от вражеских атак.

Напомним, три человека пострадали в Одессе после ночной атаки россиян.