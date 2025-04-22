Украинская САУ «Пион» ударила по позиции ВС РФ в Курской области

Украинская 203-мм самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион» нанесла серию мощных ударов по зданию, в котором укрывались российские солдаты. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал WarArchive.
Отмечается, что артиллерийские удары были нанесены по домам в селе Гуево Курской области, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВС РФ.
На видео зафиксированы как минимум шесть точных попаданий по позициям оккупантов.
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