Россия атаковала дронами больницу в Херсоне: 4 пострадавших

ВС РФ атаковали больницу в Херсоне. Фото: кадр из видео

Российская армия атаковала дронами одну из больниц в Херсоне. В результате ударов беспилотников повреждены помещения медучреждения, гражданские автомобили и транспорт скорой помощи. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.







«Пострадали четверо мужчин 1984, 1960, 2006 и 1981 годов рождения», — уточнил он.



Двух пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Ещё двое были госпитализированы.

Ранее днем российские военные нанесли удар по жилой застройке в городе Запорожье. Под обстрел попал многоэтажный дом, в результате чего там начался пожар.