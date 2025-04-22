Россия атаковала дронами больницу в Херсоне: 4 пострадавших

Российская армия атаковала дронами одну из больниц в Херсоне. В результате ударов беспилотников повреждены помещения медучреждения, гражданские автомобили и транспорт скорой помощи. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
«Пострадали четверо мужчин 1984, 1960, 2006 и 1981 годов рождения», — уточнил он.
Двух пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Ещё двое были госпитализированы.
Ранее днем российские военные нанесли удар по жилой застройке в городе Запорожье. Под обстрел попал многоэтажный дом, в результате чего там начался пожар.
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