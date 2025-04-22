Атака БпЛА по Харькову: 7 раненых, пожары и разрушения

Харьков подвергся массированной атаке вражескими беспилотниками. По словам мэра города Игоря Терехова, предварительно было нанесено 12 ударов, в четырёх районах зафиксированы прилёты, некоторые из них вызвали пожары.
«Есть информация о двух раненых. Атака продолжается», — сообщил он в начале.
Позже председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил: количество пострадавших возросло до семи человек.
Службы продолжают работу на местах, последствия ударов уточняются.
Ранее российская армия атаковала дронами одну из больниц в Херсоне. В результате ударов беспилотников повреждены помещения медучреждения, гражданские автомобили и транспорт скорой помощи.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях