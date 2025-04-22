Российские беспилотники днем нанесли удары по Константиновке

Сегодня днем по центру Константиновке ударили российские беспилотники. Фото: ГВА

После полудня во вторник, 22 апреля, Константиновка Донецкой области в очередной раз подверглась ударам российских дронов. Об этом сообщает городская военная администрация.

«Около 12:30 в результате вражеского обстрела, совершенного двумя ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Молния-2», были повреждены два объекта — фасады помещения АЗС и СТО», — говорится в сообщении.

По информации ГВА, российская атака не привела к человеческим жертвам среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что утром 22 апреля россияне ударили авиабомбами и артиллерией по Константиновской громаде.